ERM 2026: Instalan oficinas para acercar orientación electoral a ciudadanos de Arequipa

Arequipa contará con nuevos puntos de atención para resolver dudas y acceder a información relacionada con las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026. La ODPE Arequipa puso en funcionamiento 17 oficinas distritales que atenderán a los electores durante las diferentes etapas del proceso electoral.

Desde estos locales, los coordinadores y demás personal electoral brindarán información sobre los comicios programados para el próximo domingo 4 de octubre, además de realizar jornadas de capacitación dirigidas a los ciudadanos y a quienes ejercerán como miembros de mesa.

La estrategia busca ampliar el acceso a los servicios electorales, principalmente en los sectores más alejados de la región. Para ello, el personal se trasladará dentro de los distritos bajo jurisdicción de la ODPE Arequipa para desarrollar actividades informativas y de capacitación.

Asimismo, las oficinas servirán como espacios de coordinación con las autoridades de cada localidad y la Policía Nacional, con miras a garantizar el adecuado desarrollo de las actividades previstas durante el calendario electoral.

HABILITAN OFICINAS EN CERRO COLARADO

La ODPE Cerro Colorado implementó, por su parte, 20 oficinas distritales destinadas a facilitar el acceso de la población a información y servicios vinculados con las ERM 2026.

Los puntos de atención fueron distribuidos en Cayma, Cerro Colorado, La Joya, Sachaca, San Juan de Siguas, Santa Isabel de Siguas, Santa Rita de Siguas, Tiabaya, Uchumayo, Vítor, Yanahuara y Yura, además del centro poblado de San Isidro, ubicado en La Joya.

La atención al público se realizará de lunes a sábado, de 8:30 a. m. a 1:00 p. m. y de 2:00 p. m. a 6:00 p. m.

En estos establecimientos, los electores podrán recibir orientación sobre el proceso electoral y conocer las principales actividades previstas de cara a la jornada del 4 de octubre.

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