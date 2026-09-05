ONPE empieza a imprimir casi 90 mil actas para las elecciones regionales y municipales

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) puso en marcha este sábado la producción de las actas que serán utilizadas durante las Elecciones Regionales y Municipales 2026. En total, serán 89 935 ejemplares, uno por cada mesa de sufragio habilitada a nivel nacional.

Los trabajos se realizan en la imprenta Enotria S.A., ubicada en el distrito de Ate, Lima, y cuentan con la vigilancia de representantes del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

¿QUÉ INFORMACIÓN TENDRÁN LAS ACTAS?

Las actas electorales servirán para dejar constancia de lo ocurrido durante la jornada del 4 de octubre. El documento contempla espacios destinados a registrar las diferentes etapas del proceso: instalación de la mesa, sufragio y escrutinio, además de los datos y observaciones que correspondan.

La ONPE también tiene previsto producir durante esta etapa otros materiales indispensables para la jornada electoral, entre ellos las hojas borrador utilizadas para el conteo de votos, hojas de asistencia, certificados para los miembros de mesa y carteles con los resultados.

La fabricación de todo este material demandará entre 20 y 22 días.

#ONPEinforma | Imprimimos la segunda parte del acta-padrón para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, que se realizarán el 4 de octubre.#ERM2026 pic.twitter.com/IJ9JwOZ8Zi — ONPE (@ONPE_oficial) September 5, 2026

MATERIAL ELECTORAL TENDRÁ MEDIDAS DE SEGURIDAD

La ONPE informó que los documentos son elaborados utilizando papel con mecanismos de seguridad para dificultar su falsificación o manipulación.

Entre estas medidas se encuentran elementos de impresión que no pueden ser detectados a simple vista y que pueden identificarse únicamente mediante luz ultravioleta.

Además, cada lote será sometido a controles antes de salir de la imprenta. El procedimiento incluye una revisión manual de los materiales correspondientes a cada mesa, una verificación electrónica mediante el sistema informático de la ONPE y el control de la numeración seriada para comprobar que la producción esté completa.

Estas labores son supervisadas por el JNE.

MATERIAL SERÁ TRASLADADO A LURÍN

Una vez finalizada la impresión en Ate, los documentos serán llevados a la sede central de la ONPE, ubicada en Lurín.

Allí serán integrados con el resto de los materiales necesarios para la votación. Posteriormente, comenzará su distribución hacia las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) instaladas en las diferentes regiones del país.

El despliegue continuará hasta completar la entrega del material correspondiente a Lima Metropolitana y el Callao.

ONPE TAMBIÉN PREPARA LAS LISTAS DE ELECTORES

Paralelamente, la ONPE trabaja en la elaboración de la lista y la relación de electores, proceso que comenzó durante la primera semana de agosto.

Para su elaboración se utiliza el padrón electoral preparado por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y aprobado por el JNE.

Este documento permitirá a los miembros de mesa identificar a los ciudadanos que acudirán a votar. Contiene información como sus datos personales, fotografía y grado de instrucción, además de los espacios donde se registrarán la firma y la huella dactilar del elector después de emitir su voto.

Con estas labores, los organismos electorales avanzan en la preparación de los materiales que serán utilizados en las elecciones del próximo 4 de octubre, jornada en la que los ciudadanos elegirán a sus nuevas autoridades regionales y municipales.

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