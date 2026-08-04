¿Qué sigue tras la renuncia de Luis Rubio a la alcaldía de Lima? Esto dice una experta electoral

Mediante una carta dirigida al Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro, Luis Rubio Idrogo presentó su renuncia irrevocable a su candidatura para la alcaldía de Lima Metropolitana por Renovación Popular Perú, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026. En entrevista con Buenas Nuevas Malas Nuevas, Alexandra Marallano, exsecretaria general del Jurado Nacional de Elecciones, explicó que en el reglamento de inscripción del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) se establece el retiro como una posibilidad del postulante para desligarse del proceso. El siguiente paso será que el JEE verifique si se cumple con los requisitos y si se ha presentado la renuncia dentro del plazo establecido. De cumplir con estas consideraciones, se aceptará el pedido.

“ Ahora el tema es preguntarnos si cabría recurso de apelación por algún otro partido político que considere que esta renuncia es un fraude a la ley, que es una ‘sacada de la vuelta’ a esa prohibición de reelección y ahí el Jurado Nacional de Elecciones tendrá que evaluar primero si es competente para presentar la apelación y segundo ver el fondo de la situación”, precisó.

¿ES UNA REELECIÓN ENCUBIERTA?

Para Marallano, este caso implicaría una reelección encubierta de Rafael López Aliaga como alcalde de Lima, en caso Renovación Popular gane los comicios en la capital. “Si bien es cierto el alcalde en ejercicio no está postulando al mismo cargo, pero finalmente, en caso de ganar una elección va a seguir ocupando el cargo, es decir, no hay un cambio de mandato, va a seguir siendo el mismo”, maniefstó.

“Entonces, esa es una, entre comillas, sacada de vuelta a la ley. Por eso creo que debería modificarse esa prohibición de releeción para evitar estos fraudes a la ley que se están dando últimamente”, añadió.

LA RESPUESTA DE LÓPEZ ALIAGA

En su misiva dirigida al JEE de Lima Centro, Rubio argumentó que su renuncia se debe a “razones estrictamente personales”. El documento, el presidente del Consejo Directivo del Sistema Metropolitano de la Solidaridad (Sisol) se ampara en la Ley de Elecciones Municipales y solicita la certificación de su firma ante el Secretario General del JEE.

El excandidato presidencial emitió un pronunciamiento donde indica que no tiene autorización para “dar detalles” sobre la decisión de su ahora excompañero de fórmula, pero que “Lucho lo intentó, decidió dar batalla por lima, pero circunstancias muy personales le impiden continuar”. “No tengo más que decir. Solo expresar mi agradecimiento eterno a él por su compromiso y su valentía”, añade.

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