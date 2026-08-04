¿Qué sigue tras la renuncia de Luis Rubio a la alcaldía de Lima? Esto dice una experta electoral
¿ES UNA REELECIÓN ENCUBIERTA?
Para Marallano, este caso implicaría una reelección encubierta de Rafael López Aliaga como alcalde de Lima, en caso Renovación Popular gane los comicios en la capital. “Si bien es cierto el alcalde en ejercicio no está postulando al mismo cargo, pero finalmente, en caso de ganar una elección va a seguir ocupando el cargo, es decir, no hay un cambio de mandato, va a seguir siendo el mismo”, maniefstó.
“Entonces, esa es una, entre comillas, sacada de vuelta a la ley. Por eso creo que debería modificarse esa prohibición de releeción para evitar estos fraudes a la ley que se están dando últimamente”, añadió.
LA RESPUESTA DE LÓPEZ ALIAGA
En su misiva dirigida al JEE de Lima Centro, Rubio argumentó que su renuncia se debe a “razones estrictamente personales”. El documento, el presidente del Consejo Directivo del Sistema Metropolitano de la Solidaridad (Sisol) se ampara en la Ley de Elecciones Municipales y solicita la certificación de su firma ante el Secretario General del JEE.
El excandidato presidencial emitió un pronunciamiento donde indica que no tiene autorización para “dar detalles” sobre la decisión de su ahora excompañero de fórmula, pero que “Lucho lo intentó, decidió dar batalla por lima, pero circunstancias muy personales le impiden continuar”. “No tengo más que decir. Solo expresar mi agradecimiento eterno a él por su compromiso y su valentía”, añade.