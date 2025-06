Ernesto Álvarez sobre caso Patricia Benavides: “Mientras no se pronuncie el TC, es válido el mandato de la JNJ”

El fallo de la Junta Nacional de Justicia de reponer en su cargo a Patricia Benavides como fiscal de la Nación y fiscal suprema ha generado diversas reacciones. Ante esto, Benavides se dirigió desde muy temprano del lunes 16 de junio a la sede principal del Ministerio Público para asumir sus funciones.

En entrevista con Latina Noticias, el abogado y expresidente del Tribunal Constitucional del Perú Ernesto Álvarez Miranda refirió que el fallo de la JNJ debe acatarse en su totalidad, además detalló las medidas que podría tomar Delia Espinoza.

En cuanto a la facultad de la JNJ para reponer como fiscal de la Nación a Patricia Benavides, el doctor Álvarez empezó señalando que este organismo constitucional autónomo no está yendo en contra de la Constitución ya que “tiene la atribución de nombrar, sancionar y reponer a fiscales y jueces”.

“Cuando se anula una sanción y ordena la eliminación de la investigación que originó esa sanción, se abre una nueva carpeta. No está indicando de que Patricia Benavides sea inocente, sino que lo actuado era inconstitucional, de acuerdo a la posición del Tribunal Constitucional”, explicó en torno a la sanción que se le impuso a Benavides en mayo de 2024.

Frente a la controversia de que si es ilegal o no el fallo de la JNJ, ya que a la Junta de Fiscales Supremos le corresponde la designación del titular del Ministerio Público, explicó que es el Tribunal Constitucional quien tendría que pronunciarse.

“Si ese criterio es ilegal o no, inconstitucional o no, tendrá que dilucidarlo el Tribunal Constitucional para conocer cuál es el criterio que debe prevalecer. Mientras no se pronuncie constitucionalmente es válido el mandato de la JNJ”, señaló.

¿Y DELIA ESPINOZA?

Ante la orden expresa de la Junta Nacional de Justicia, correspondería que Delia Espinoza dé un paso al costado. Y si no lo acata, “sería factible de que se le abra un proceso disciplinario a ella”.

En cuanto al ingreso de Benavides a la sede de la Fiscalía, manifestó que “los fiscales supremos no registran su ingreso y no muestran su DNI para ingresar a la institución en donde trabajan”. Esta situación es “penosa”, agregó en cuanto a que no se le haya permitido ingresar a su oficina.

Al respecto, resaltó que sí hubiera sido óptimo una reunión previa entre Benavides y Espinoza. “Lo ideal hubiera sido que se reúnan y establezcan de manera cordial, a pesar de sus diferencias, una entrega del cargo”, expresó.

En ese sentido, explicó que ante la negativa de Delia Espinoza, podría caber una acción de amparo. “De no concedérsela, los fiscales supremos podrían presentar un amparo para llegar mediante un recurso de agravio al Tribunal Constitucional“.

En este mismo escenario, agregó que los fiscales supremos podrían presentar una demanda competencial.

¿HASTA CUÁNDO SE QUEDARÍA BENAVIDES EN LA TITULARIDAD DE LA FISCALÍA?

Precisó que aún está pendiente la interpretación de la JNJ sobre el plazo de permanencia de Patricia Benavides como fiscal de la Nación, ya que culmina a fines de junio. “Si es que se va a tomar en cuenta el vencimiento del plazo o si se va a tomar en cuenta los meses en el que fue objeto de la sanción y por lo tanto no hizo ejercicio del cargo”, acotó.

De ser considerado los 18 meses de sanción, Benavides continuaría como titular del Ministerio Público hasta incluso el 2027. Señaló que en los próximos días “ya sea los fiscales supremos, que no están de acuerdo con Benavides, o ella misma consultarán a la JNJ cuando vence el plazo”.

