Estos son los ministros de José Jerí que se mantienen en el Gabinete Miralles

El presidente de la República interino, José María Balcázar, tomó juramento —este martes 24— a los integrantes de su Gabinete Ministerial, presidido por Denisse Miralles. Durante la ceremonia realizada en Palacio de Gobierno se pudo ver varios rostros conocidos que se mantienen en sus cargos tras integrar el Gabinete del censurado exmandatario José Jerí.

El nombre más resaltante es el de Denisse Miralles, quien pasa de ser la ministra de Economía y Finanzas de la gestión de José Jerí a ser la presidenta del Consejo de Ministros del Gobierno de José María Balcázar. Ella ocupa el cargo dejado por Ernesto Álvarez Miranda, cuya renuncia fue aceptada mediante resolución suprema.

Otros de los ministros que fueron ratificados en sus cargos son el canciller Hugo de Zela, Luis Quiroz Avilés (Salud), Óscar Fernández (Trabajo), César Quispe (Producción), Aldo Prieto (Transportes) y Wilder Sifuentes (Vivienda).

OTROS ROSTROS CONOCIDOS

El nuevo ministro de Economía y Finanza, Gerardo López Gonzales, se desempeñó como viceministro de Economía desde el 28 de octubre del 2025. En el Minjus, Luis Jiménez Borra se desempeñó antes como viceministro de Hidrocarburos en el Minem.

Estos son lo otros integrantes del Gabinete Miralles:

– Ministro de Defensa: Luis Arroyo Sánchez

– Ministro del Interior: Hugo Begazo de Bedoya

– Ministro de Educación: Erfurt Castillo Vera

– Ministro de Desarrollo Agrario y Riego: Felipe Meza Millán

– Ministro del Comercio del Exterior y Turismo: José Reyes Llanos

– Ministro de Energía y Minas: Angelo Alfaro Lombardi

– Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables: Hary Yzarra Trelles

– Ministra del Ambiente: Nelly Paredes del Castillo

– Ministra de Cultura: Fátima Altabás Kajatt

– Ministra de Desarrollo e Inclusión Social: Lily Vásquez Dávila

