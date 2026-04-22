Excancilleres y diplomáticos respaldan a Hugo de Zela tras su renuncia y advierten daño a la imagen del Perú

Un grupo de embajadores, exministros y exviceministros de Relaciones Exteriores expresaron su respaldo al excanciller Hugo de Zela tras su renuncia irrevocable al cargo, en medio de la crisis política generada por la decisión del Ejecutivo de postergar la compra de aviones para la Fuerza Aérea del Perú.

A través de un comunicado conjunto, los diplomáticos manifestaron su “solidaridad fraterna” con el exfuncionario y lamentaron su salida del Ministerio de Relaciones Exteriores, destacando su trayectoria y desempeño en momentos considerados clave para el país.

CUESTIONAN CAMBIO DE DECISIÓN DEL GOBIERNO

En el pronunciamiento, los firmantes advirtieron que el “repentino cambio de decisión política” del presidente en un proceso ya avanzado, vinculado a la seguridad nacional, afecta seriamente la credibilidad del Perú a nivel internacional.

Asimismo, señalaron que esta situación pone en entredicho “la calidad de la palabra empeñada” por el Estado peruano, lo que, según indicaron, impacta negativamente en la imagen del país y en sus intereses estratégicos.

Los exdiplomáticos también lamentaron que esta decisión haya derivado en la salida de Hugo de Zela, a quien calificaron como un canciller que se desempeñó de manera destacada en circunstancias delicadas, en beneficio de los intereses nacionales.

La renuncia del excanciller se produce en medio de una creciente tensión política por la postergación de la compra de aeronaves militares, una decisión que ha generado críticas desde distintos sectores y que mantiene abierto el debate sobre la conducción del Gobierno en temas de seguridad nacional.

VIDEO RECOMENDADO