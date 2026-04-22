Rospigliosi asegura que el MEF ejecutará el pago por compra de aviones a EE.UU.

El presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, informó que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ejecutará -este miércoles- el pago correspondiente a la compra de aviones F-16 de Estados Unidos para la Fuerza Aérea del Perú (FAP).

A través de su cuenta de X (anteriormente Twitter), el legislador precisó que el desembolso responde a compromisos asumidos previamente. “El Ministerio de Economía está efectuando hoy el pago comprometido en los dos contratos que se firmaron el lunes 20, para la adquisición de aviones para la FAP”, escribió.

El Ministerio de Economía está efectuando hoy el pago comprometido en los dos contratos que se firmaron el lunes 20, para la adquisición de aviones para la @fapperu — Fernando Rospigliosi (@Frospigliosi) April 22, 2026

PAGO EN MEDIO DE TENSIONES POLÍTICAS

Según lo señalado por Rospigliosi, la operación corresponde a dos contratos firmados el pasado 20 de abril, lo que confirmaría que el proceso administrativo sigue su curso pese a los cuestionamientos desde el Ejecutivo.

El tema ha escalado en el debate político en los últimos días, luego de que el presidente José María Balcázar planteara postergar la compra de los aviones caza F-16 y trasladar la decisión al próximo gobierno, lo que generó críticas desde el Congreso y otros sectores.

La controversia ha tenido efectos inmediatos dentro del Ejecutivo, incluyendo la renuncia de los ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa.

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