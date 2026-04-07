Fernando Rospigliosi es condenado a 9 meses de prisión suspendida por difamación agravada contra Delia Espinoza

El Poder Judicial dictó una condena de nueve meses de prisión suspendida contra el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, tras encontrarlo culpable del delito de difamación agravada en perjuicio de Delia Espinoza, quien se desempeñaba como Fiscal de la Nación al momento de los hechos.

La decisión fue adoptada por la jueza Norma Carbajal Chávez, del Juzgado Supremo Unipersonal, quien también dispuso el pago de una reparación civil de 200 mil soles a favor de la exfuncionaria. A ello se suma una sanción económica adicional correspondiente a 100 días multa que deberá abonar el sentenciado.

Como parte de las condiciones impuestas, Rospigliosi deberá cumplir reglas de conducta por un año, entre ellas no cambiar de domicilio ni salir de la ciudad sin autorización judicial, presentarse periódicamente ante el control biométrico y evitar la comisión de nuevos delitos, además de cumplir con el pago de la reparación fijada.

SOBRE EL CASO

El proceso judicial se originó a raíz de declaraciones emitidas por el congresista en redes sociales y en una entrevista televisiva, donde lanzó calificativos contra Espinoza, señalándola como cercana al terrorismo y cuestionando su actuación al frente del Ministerio Público.

En su resolución, la magistrada concluyó que estas expresiones no estaban sustentadas en hechos verificables y que excedieron los límites del derecho a la libertad de expresión, afectando gravemente la reputación de la exfiscal. También consideró que los términos utilizados resultaron ofensivos y desproporcionados en el contexto en el que fueron difundidos.

La sentencia será notificada de manera formal el próximo 15 de abril en audiencia pública. Tras conocerse el fallo, el titular del Parlamento rechazó la decisión y aseguró que se trata de una medida que busca limitar sus críticas al sistema judicial.

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