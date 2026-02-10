Fernando Rospigliosi discute con Segundo Montalvo por vacancia contra Jerí: “No tienen 78 firmas”

En el pasadizo principal del Congreso de la República, el congresista encargado de la presidencia del parlamento, Fernando Rospigliosi, y el congresista Segundo Montalvo, protagonizaron un tenso intercambio de palabras por el pedido de un Pleno extraordinario para debatir la vacancia presidencial contra José Jerí.

La breve disputa inició por el pedido del congresista de la bancada de Perú Libre, Segundo Montalvo, quien pedía una acta virtual para convocar a la Junta de Portavoces con el fin de acelerar el proceso de un Pleno Extraordinario y debatir la permanencia de Jerí en el máximo cargo del Poder Ejecutivo.

“Pero presidente, solo quería pedirle, la bancada de Perú Libre, la acta virtual para la Junta de Portavoces. Nada más presidente”, solicitó Montalvo al fujimorista Rospigliosi, quien le respondió con un “No no no no, no”.

Luego de varias repreguntas y presiones por parte del parlamentario Montalvo, Rospigliosi respondió que la Junta de Portavoces recién se activará el 1 de marzo de 2026.

“¿Para que quiere convocar si no tiene 78 firmas”, reclamó Rospigliosi a Montalvo sobre la moción de vacancia presidencial que busca retirar del cargo a José Jerí, actualmente investigado por el caso Chifagate.

VIDEO RECOMENDADO