Fiscalía realizó diligencias en Palacio de Gobierno tras censura a José Jerí

Tras la salida de José Jerí de Palacio de Gobierno, la Fiscalía de la Nación ingresó a la oficina de asesoría jurídica para recabar información relevante para las investigaciones en curso al exmandatario.

La censura contra Jerí Oré significó una oportunidad para la Fiscalía de la Nación de intervenir en la oficina de asesoría jurídica del Despacho Presidencial. Las diligencias, realizadas durante la mañana de este miércoles 18 de febrero, duraron aproximadamente dos horas (desde las 8:48 a. m. hasta las 11:04 a. m.) y estuvieron a cargo del fiscal adjunto supremo Ronald Flores Ñañez.

Acompañándolo, ingresaron los fiscales José Fustamante Rafael y Ana Manrique Farfan, en una diligencia en el marco del proceso de investigación por los contratos y designaciones realizados durante el gobierno de Jerí.

¿QUÉ PASARÁ CON SUS INVESTIGACIONES PRELIMINARES?

El abogado penalista James Rodríguez declaró a Latina Noticias que las investigaciones avanzarán con mayor rapidez, ya que el Ministerio Público podrá realizar sin limitaciones la recabación de documentos, equipos electrónicos y otros materiales importantes para el proceso en los próximos días.

Además, mencionó que podría pasar a una etapa de investigación preparatoria, lo que significaría que estarían facultados para levantar el secreto bancario y de las comunicaciones de José Jerí. Indicó que no se descarta el allanamiento de su vivienda.

