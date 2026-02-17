José Jerí es censurado: ya no es presidente del Perú

Con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones, el Congreso de la República aprobó las 7 censuras contra José Jerí, por lo que es retirado del cargo de congresista encargado de la presidencia del Perú.

La Mesa Directiva del Congreso, liderado por Fernando Rospigliosi, indicó que, hasta las 6.00 p. m. del 17 de febrero, se recibirán las listas para el nuevo próximo presidente del Congreso para que asuma la presidencia del Perú.

El día 18 de febrero a las 6.00 p. m., el Congreso votará por los candidatos presentados por las bancadas parlamentarias. El congresista postulado con más votación, será el sucesor de José Jerí.

Luciano López, el abogado constitucionalista, señala que, por el momento, el encargado de las funciones del Poder Ejecutivo desde la administración, es el presidente del Consejo de Ministros, quien es Ernesto Álvarez.

