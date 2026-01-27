Fiscalía tomará declaración del presidente José Jerí en Palacio de Gobierno

La Fiscalía de la Nación realizará una diligencia clave este viernes 30 de enero, cuando el presidente José Jerí sea interrogado en Palacio de Gobierno en el marco de una investigación preliminar por los presuntos delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias.

El interrogatorio estará a cargo del fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, quien tomará la declaración del mandatario por sus reuniones reservadas y visitas no registradas con los empresarios chinos Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong.

Según la hipótesis fiscal, Jerí habría favorecido los intereses de ambos empresarios a cambio de beneficios personales, lo que habría ocasionado un perjuicio al Estado. Las autoridades consideran que estos encuentros levantan serias sospechas sobre un posible caso de tráfico de influencias, razón por la cual se activó la intervención del Ministerio Público.

PRIMERA DECLARACIÓN DE JERÍ

El fiscal Gálvez acudirá personalmente a la sede del Ejecutivo, en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Constitucional que, en el caso de la expresidenta Dina Boluarte, estableció que un presidente en funciones puede ser interrogado hasta dos veces, y en el lugar que determine.

Como parte de la indagación, la Fiscalía ha solicitado información a diversas entidades relacionadas con los empresarios involucrados. Asimismo, se ha confirmado que Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong fueron citados en calidad de testigos y deberán declarar ante la Fiscalía en las próximas semanas para ampliar detalles sobre sus vínculos con el jefe de Estado.

El caso continúa generando controversia y atención pública debido al alto perfil político del implicado y la gravedad de las acusaciones. La investigación se mantiene en curso y se espera que surjan nuevas revelaciones en los próximos días.

