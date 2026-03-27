Francisco Sagasti: Fiscalía pide más de 3 años de prisión contra expresidente por retirar a generales PNP

En la tarde del 26 de marzo, el Ministerio Público presentó una acusación contra el expresidente interino del Perú, Francisco Sagasti, por el presunto delito de abuso de autoridad tras pasar al retiro a altos mandos de la Policía Nacional en el 2020. Por esta demanda, la Fiscalía solicitó 3 años y 6 meses contra el exmandatario.

La imputación fue formulada por la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, quien está a cargo la fiscal suprema Zoraida Ávalos. Sin embargo, según explicó su defensa a medios como Infobae, la denuncia habría sido elaborada por el fiscal adjunto supremo Edward Casaverde.

En ese sentido, la Fiscalía solicitó que se incluyera en la acusación a los exministros del Interior José Elice y Rubén Vargas, de los cuales se ha solicitado 2 años y 6 meses de pena privativa de la libertad.

Asimismo, la Procuraduría General del Estado ha solicitado una reparación civil que asciende a 400 mil nuevos soles por el presunto delito hecho al Estado peruano.

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