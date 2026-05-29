Freddy Solano es el nuevo ministro de Trabajo tras juramentar ante el presidente Balcázar

De manera sorpresiva, el presidente de transición del Perú, José María Balcázar, tomó juramento como nuevo ministro de Trabajo a Freddy José María Solano González este 29 de mayo, un funcionario público que tiene años de experiencia en el Estado. Con su designación, Óscar Fernández queda fuera del cargo.

El acto se llevó a cabo en la sede del Poder Ejecutivo, como lo ordena el artículo 122 de la Constitución Política del Perú. El primer ministro Luis Enrique Arroyo Sánchez firmó su acuerdo sobre el cambio.

¿Quién es Freddy Solano, el nuevo ministro de Trabajo?

Freddy José María Solano González es un abogado especializado en derecho laboral y seguridad social de la Universidad Nacional de Trujillo. Tiene 11 años de experiencia trabajando en la administración del Estado con saltos importantes en las carteras ministeriales y otras instituciones del gobierno.

Desde el 2013 al 2016, fue jefe de asesoría jurídica del Miniserio Público; el 8 de octubre de 2023 fue designado a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), donde ocupo los cargos de subintendente, asesor y super intendente hasta el 5 de julio de 2024.

También estuvo en el Ministerio de Educación (Minedu) como director de la Dirección de Educación Básica para Estudiantes con Desempeño Sobresaliente y Alto Rendimiento (COAR) desde septiembre de 2024 hasta febrero de 2025; al igual que ocupo cargos en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) y en Corpac.

Sus dos últimos trabajos lo realizó en la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperu) y en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

Cuestionamientos de Freddy Solano

En el 2024, Latina difundió que, antes de ser nombrado superintendente de la Sunafil, Freddy Solano recibió un procedimiento administrativo sancionador por presunta negligencia cuando ejercía de subintendente de sanción en Lima Metropolitana.

En este caso, se le imputa haber permitido la preescripción de presuntamente al menos tres multas a empresas sancionadas (entre ellas, las firmas A & N Unidos y Product-Perú), derivando expediente tardíamente, lo que ocasionó un perjuicio económico a la Sunafil.

Cuando fue designado en abril de 2026 a Promperú como presidente ejecutivo, varios espacios académicos y políticos criticaron esta decisión, señalando que se generaría desconfianza en los gremios del sector comercio exterior debido a que Solano no tenía experiencia técnica para la cartera.

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