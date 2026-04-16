Gabinete de Luis Arroyo se presenta HOY ante el Congreso para solicitar el voto de confianza

El Consejo de Ministros, presidido por Luis Arroyo, se presentará ante el Congreso de la República la mañana de hoy, jueves 16 de abril, para solicitar el voto de confianza.

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, confirmó que durante la sesión del Pleno el jefe del gabinete expondrá la política general del Gobierno y las principales acciones de su gestión.

Tras recibir la comunicación oficial remitida por el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, el Legislativo formalizó la convocatoria a esta sesión.

“Me dirijo a usted para saludarlo e invitarlo, en compañía de los miembros de su Gabinete Ministerial, a la sesión que el Pleno del Congreso de la República celebrará el jueves 16 de abril de 2026, a las 10:00 a.m., en atención a la solicitud que contiene su Oficio N° D000376-2026-PCM-DPCM y en virtud de lo dispuesto por el artículo 130 de la Constitución Política del Perú”, precisa la invitación.

#CongresoRadio | El Consejo de Ministros, presidido por Luis Enrique Arroyo, se presentará hoy a las 10:00 a. m. ante el Pleno del Congreso para exponer la política general del Gobierno y solicitar el voto de confianza.

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Durante la sesión, la cuestión de confianza planteada por Arroyo y su gabinete será debatida y votada en ese mismo encuentro o en la siguiente sesión, según lo acuerde previamente el Consejo Directivo o, en su defecto, el Pleno del Congreso.

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