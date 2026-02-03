Gestión de José Jerí contrató a exjefa de asesores del prófugo Juan Silva

Más contrataciones en el Despacho Presidencial bajo la lupa. La presidencia de José Jerí acaba de contratar como asesora a Rossmary Malpartida Ostos, recordada por ser la exjefa del gabinete de asesores del prófugo ministro Juan Silva.

De acuerdo al reporte simplificado de publicación de las declaraciones juradas de intereses (DJI), al que tuvo acceso Latina Noticias, Rossmary Malpartida Ostos asumió su puesto bajo la modalidad de ‘locador FAG’ en el Despacho Presidencial.

Cabe recordar que Juan Silva fue Ministro de Transportes y Comunicaciones desde el 29 de julio del 2021, durante la gestión de Pedro Castillo. En su paso por el MTC, nombró a Rossmary Malpartida Ostos, militante de Alianza para el Progreso (APP), como jefa del gabinete de asesores del sector.

Luego, Juan Silva renunció al cargo el 28 de febrero del 2022, en medio del debate en el Congreso sobre su censura por la presunta red de corrupción dentro de la cartera que lideraba.

Posteriormente, desde el 27 de mayo del mismo año, se encuentra con paradero desconocido y requisitoriado por la justicia peruana por el presunto delito de organización criminal.

