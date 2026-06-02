Gobierno aprueba subsidio extraordinario para transporte público en Lima y Callao

Como uno de los primeros acuerdos en cumplirse tras la mesa de diálogo entre el Gobierno y los gremios de transporte, el Poder Ejecutivo oficializó el Decreto de Urgencia Nº 006-2026, el cuál establece un subsidio extraordinario para garantizar la continuidad operativa del servicio público de transporte terrestre regular de personas en Lima y Callao.

Este subsidio busca mitigar el impacto del incremento sostenido del precio de los combustibles, situación que actualmente afecta la economía de las empresas operadoras y pone en riesgo la eficiencia del servicio para los usuarios, se explica en la norma publicada en El Peruano.

“Ante estos eventos que repercuten en el incremento de costos en la operación y que afectan a la sostenibilidad de las empresas, cuya imprevisibilidad actual está generando impactos negativos en la operatividad del Servicio Público de Transporte Regular, es que resulta necesario adoptar medidas extraordinarias en materia económica y financiera que permitan garantizar su continuidad operativa”, se lee en el Decreto de Urgencia.

Con esta finalidad, se crea el Subsidio para la Estabilidad y Continuidad Operativa (ECO), el cual estará bajo la administración de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

En esa línea, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) autorizó una transferencia de partidas de hasta 44 millones 177 mil 798 soles a favor de la ATU, con cargo a los recursos de la Reserva de Contingencia.

Este subsidio forma parte de los acuerdos adoptados por los transportistas con el Gobierno para suspender el paro convocado para este martes 2 de junio. Los puntos pactados fueron anunciados en una conferencia de prensa en la que estuvo acompañado del ministro de Transportes, Aldo Prieto, y del presidente de la Autoridad del Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), David Hernández, entre otros funcionarios estatales.

¿CÓMO ACCEDER A ESTE SUBSIDIO?

El monto del subsidio ECO se determinará en función del kilometraje recorrido por cada unidad de transporte público, validado estrictamente a través del Sistema Integrado de Control y Monitoreo (SICM). Los montos varían según el tipo de unidad: S/0.50 por kilómetro para ómnibus, S/0.40 para minibuses y S/0.30 para microbuses.

Para el acceso al beneficio económico se deberá cumplir con ciertos requisitos formales. Entre ellos, contar con una autorización vigente en el Registro del Servicio Público de Transporte Regular de la ATU y mantener su Registro Único de Contribuyente (RUC) en estado activo y en condición de habido. Estas medidas buscan asegurar la formalidad y legalidad de las empresas beneficiadas.

Las unidades beneficiadas deben contar con un Sistema de Control y Monitoreo inalámbrico (GPS) que transmite información en tiempo real al Centro de Gestión de la ATU, así como tener vigentes su Certificado contra Accidentes de Tránsito (CAT) o Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito (SOAT), además del certificado de Inspección Técnica Vehicular (ITV), garantizando así la seguridad del pasajero.

Finalmente, el Decreto de Urgencia estipula que el dinero del subsidio no podrá ser objeto de compensaciones legales, embargos o retenciones, debe ser destinado exclusivamente para gastos operativos. De no usarse, el dinero deberá revertirse al Tesoro Público como saldo no utilizado al término de la vigencia del subsidio.

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