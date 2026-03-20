Gobierno autoriza, de manera excepcional, graduación anticipada de más de 5 mil policías

El gobierno del presidente José María Balcázar autorizó, de manera excepcional, el egreso y la graduación anticipada de 5,655 alumnos de las Escuelas de Educación Superior Técnico Profesional de la Policía Nacional del Perú (EESTP-PNP), correspondientes a la promoción 2024-II, denominada “Protección Ciudadana”.

La medida permitirá que los estudiantes culminen su formación al término del cuarto período académico, previsto para marzo de 2026, pese a que la malla curricular regular contempla seis semestres, equivalentes a tres años de estudios.

Según el Ejecutivo, la decisión responde a la creciente demanda de personal policial en el país, en un contexto marcado por el incremento de la inseguridad ciudadana. Con esta disposición, los nuevos suboficiales podrán incorporarse de manera inmediata a labores operativas en distintas regiones, con el objetivo de reforzar la presencia policial en zonas de alta incidencia delictiva.

De acuerdo con el esquema educativo vigente, los estudiantes de las EESTP-PNP deben completar seis semestres académicos para obtener el título de Técnico Superior, reconocido por ley. En contraste, la promoción “Protección Ciudadana” egresará tras culminar únicamente cuatro semestres, dejando pendiente un año de formación académica y práctica.

MEDIDA CON ANTECEDENTES

Esta no es la primera vez que el gobierno adopta una disposición de este tipo. En 2025, mediante el Decreto Supremo N.º 006-2025-IN, el Ejecutivo autorizó también, de forma excepcional, el egreso y la graduación anticipada de 4,517 alumnos de las EESTP-PNP, pertenecientes a la promoción 2024-I, denominada “Honorables”, quienes igualmente concluyeron su formación antes de completar los seis semestres establecidos.

La reiteración de esta medida ha reavivado el debate sobre la calidad de la formación policial. Diversos especialistas advierten que acortar el proceso formativo podría afectar el desarrollo de competencias clave en los futuros suboficiales, especialmente en áreas como investigación criminal, derechos humanos y manejo de crisis, fundamentales para un adecuado desempeño en el servicio.

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