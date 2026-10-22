Publican ley que delega facultades legislativas al Ejecutivo por 90 días en seguridad ciudadana y el fenómeno El Niño

El Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori promulgó este jueves 22 de octubre la Ley N.º 32743, publicada en una edición extraordinaria del diario oficial El Peruano, que delega en el Poder Ejecutivo facultades para legislar durante 90 días calendario en materia de seguridad ciudadana y prevención, atención y respuesta frente al fenómeno El Niño.

La norma autoriza la emisión de decretos legislativos sobre materias específicas, entre ellas la lucha contra la extorsión, el sicariato y el crimen organizado, la modernización del sistema penitenciario y la entrega de ayuda humanitaria ante emergencias. El plazo se contará desde la entrada en vigor de la ley, que lleva las firmas de la presidenta y del titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, Luis Fernando Galarreta.

SENADO AMPLIÓ DE 20 A 27 LAS MATERIAS PARA LEGISLAR

El pedido original del Ejecutivo contemplaba 66 facultades legislativas. Sin embargo, la Cámara de Diputados aprobó una propuesta que comprendía 20 puntos relacionados con la seguridad ciudadana y el fenómeno El Niño. Posteriormente, la Comisión de Constitución del Senado incorporó siete materias adicionales, con lo que el texto llegó a 27 puntos. El pleno de la Cámara Alta aprobó la delegación el miércoles 21 de octubre, con 35 votos a favor, 18 en contra y seis abstenciones.

Entre las materias autorizadas figuran modificaciones relacionadas con el control migratorio, las telecomunicaciones, las armas de fuego, el sistema penitenciario, la lucha contra la criminalidad organizada y los mecanismos de investigación del delito. También se incluyen medidas para atender emergencias vinculadas al fenómeno El Niño, facilitar la entrega de ayuda humanitaria y agilizar proyectos de infraestructura.

La norma establece que los sectores correspondientes deberán informar a la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado sobre los avances en la implementación de las medidas legislativas. Para ello, deberán remitir información dentro de los 60 días calendario siguientes a la publicación de los decretos legislativos correspondientes.

VIDEO RECOMENDADO