Gobierno declara de interés nacional realización de la ceremonia de Transmisión del Mando Supremo 2026

El Ministerio de Relaciones Exteriores publicó esta mañana un decreto supremo mediante el cual se declara de interés nacional la realización de las ceremonias de la Transmisión del Mando Supremo 2026, así como los eventos conexos que se desarrollarán en el mes de julio del próximo año. La medida reconoce la relevancia política, institucional y protocolar de estas actividades, que coincidirá con las celebraciones por el 205.º aniversario de la Independencia del Perú y el cambio de Gobierno tras las elecciones generales.

La norma subraya que la Transmisión del Mando Supremo constituye uno de los actos más importantes del sistema democrático peruano, al simbolizar la continuidad constitucional del Estado y el traspaso legítimo del poder Ejecutivo. En ese marco, el decreto señala que el proceso involucra una serie de ceremonias oficiales, actos protocolares y compromisos internacionales que requieren una planificación anticipada y coordinada.

De manera complementaria, entre las disposiciones legales publicadas hoy también figura la resolución que constituye la Comisión Ejecutiva encargada del planeamiento, organización y dirección de la Transmisión del Mando Supremo 2026. Este grupo de trabajo tendrá a su cargo la coordinación interinstitucional necesaria para el adecuado desarrollo de las ceremonias oficiales y de las actividades asociadas, tanto a nivel nacional como internacional.

AUTORIDAD DESIGNADA

La resolución designa como Coordinador General de la Comisión Ejecutiva al Director General de Protocolo y Ceremonial del Estado, el embajador en el Servicio Diplomático de la República Eduardo Miguel Hilarión Pérez del Solar Marcenaro. Desde esta posición, el funcionario liderará las labores de organización, protocolo y ceremonial, en estrecha articulación con las entidades del Estado involucradas y bajo la responsabilidad directa de la Cancillería.

En julio de 2026, el Perú no solo conmemorará sus Fiestas Patrias, sino que también concretará el relevo de autoridades luego de las elecciones generales previstas para abril y junio del mismo año. Para entonces, ya se conocerá la composición del nuevo Congreso bicameral, integrado por diputados y senadores, así como a la persona que haya sido elegida presidenta o presidente de la República.

Como es tradición en estos procesos, la toma de mando presidencial contempla la visita de jefes de Estado, jefes de gobierno y altas autoridades extranjeras, cuya atención y coordinación recaen en el Ministerio de Relaciones Exteriores. La declaración de interés nacional busca, precisamente, asegurar las condiciones necesarias para que estos actos se desarrollen con el nivel de solemnidad, seguridad y proyección internacional que demanda el país.

