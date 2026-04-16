Gobierno elimina aportes obligatorios a las AFP y ONP para trabajadores independientes

El Ejecutivo modificó el reglamento de la reforma del sistema previsional y dejó sin efecto la obligación de aportar desde 2028. La afiliación y contribución se mantendrán como voluntarias.

El Gobierno oficializó la eliminación de los aportes obligatorios al sistema previsional para los trabajadores independientes, tras adecuar el reglamento de la ley de reforma de pensiones. Con esta medida, quienes no están en planilla ya no estarán obligados a contribuir a las AFP ni a la ONP.

La modificación fue realizada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que ajustó la normativa para que los aportes de este grupo de trabajadores continúen siendo voluntarios, tal como quedó establecido tras los cambios impulsados por el Congreso.

CAMBIO TRAS PROTESTAS Y DECISIÓN DEL CONGRESO

Como se recuerda, en septiembre del 2024, el Gobierno había dispuesto que los trabajadores independientes aporten de manera obligatoria a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) o a la Oficina de Normalización Previsional (ONP) a partir del 2028. Sin embargo, esta medida generó protestas ciudadanas.

Ante ello, el Congreso decidió eliminar esta exigencia mediante una disposición incluida en la Ley 32445, norma que también permitió el retiro extraordinario de hasta 4 UIT de los fondos de las AFP.

El retiro de fondos se ejecutó entre octubre de 2025 y enero de 2026. Ahora, el decreto supremo publicado en el diario oficial El Peruano formaliza la adecuación del reglamento para dejar sin efecto la obligatoriedad de aportes para independientes.

Con estos cambios, la afiliación al sistema previsional seguirá siendo opcional para quienes trabajan de manera independiente, como aquellos que emiten recibos por honorarios o tienen negocios propios. En adelante, solo los trabajadores dependientes en planilla estarán obligados a realizar aportes, los cuales se descuentan directamente de sus ingresos mensuales.

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