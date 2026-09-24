Gobierno modifica el reglamento de Pronabec: nuevas condiciones para acceder a una beca

El Gobierno modificó el reglamento que regula al Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) y estableció nuevas disposiciones para quienes reciben una beca o crédito financiado por el Estado. Las medidas ponen especial énfasis en el rendimiento académico, la permanencia en la institución educativa y las obligaciones que deben cumplir los beneficiarios.

DESAPROBAR DOS VECES PUEDE SIGNIFICAR LA PÉRDIDA DE LA BECA

Una de las principales modificaciones establece que el beneficiario dejará de recibir la beca si desaprueba en dos oportunidades, ya sean los mismos cursos o diferentes, durante el periodo en que cuenta con el beneficio.

La pérdida de la beca también puede producirse cuando el estudiante obtiene un promedio ponderado desaprobatorio en cualquiera de los periodos académicos establecidos por su institución educativa.

Otra causal está relacionada con la permanencia en el centro de estudios. Si el becario es retirado definitivamente mediante una decisión administrativa firme o un procedimiento equivalente, también perderá el beneficio.

¿QUÉ PASA CON QUIENES PIERDEN UNA BECA DE POSGRADO?

En el caso de los estudiantes de posgrado que desaprueben dos veces, deberán asumir la devolución de los costos académicos y no académicos correspondientes al último semestre financiado. Además, no podrán postular durante dos años a otras becas o créditos que sean canalizados, administrados o financiados por el Estado.

Si la pérdida de la beca se produce debido al retiro definitivo de la institución educativa, el beneficiario deberá devolver los costos correspondientes al último semestre cursado y quedará impedido de manera permanente para acceder a otros programas de becas o créditos vinculados al Estado.

La misma prohibición permanente se aplicará cuando la pérdida del beneficio tenga como causa un promedio ponderado desaprobatorio, aunque en este caso el impedimento se refiere a nuevas becas o créditos correspondientes al mismo nivel de estudios.

LOS BECARIOS DEBERÁN MANTENER UN BUEN RENDIMIENTO ACADÉMICO

Durante el periodo financiado, los becarios deberán aprobar los periodos académicos y mantener un rendimiento que los ubique, como mínimo, dentro del tercio superior, de acuerdo con los criterios establecidos por cada institución educativa.

Asimismo, deberán matricularse en la cantidad de créditos académicos contemplada en la malla curricular para cada periodo de estudios.

Entre las nuevas obligaciones también figura la actualización semestral de los datos de contacto del beneficiario hasta que cumpla con su Compromiso de Servicio al Perú.

EL TRATO RESPETUOSO NO IMPIDE PRESENTAR QUEJAS O DENUNCIAS

El reglamento establece que los becarios deben mantener un trato respetuoso con funcionarios, servidores y demás trabajadores que prestan servicios en Pronabec.

Sin embargo, la propia norma precisa que esta obligación no limita el derecho de los beneficiarios a presentar quejas, reclamos, solicitudes o denuncias. Tampoco considera como una falta la crítica a la gestión del programa ni la participación en actividades de representación estudiantil.

¿QUÉ PASA CON QUIENES YA TIENEN UNA BECA?

Para los estudiantes que ya habían obtenido una beca cuando entre en vigencia el nuevo decreto, existe una disposición excepcional respecto a los cursos repetidos de pregrado.

Estos podrán ser financiados durante la vigencia del beneficio, siempre que el estudiante no haya desaprobado más de dos veces el mismo curso.

PRONABEC PRIORIZARÁ DETERMINADAS CARRERAS Y PROGRAMAS

Los cambios también establecen nuevos criterios para determinar qué carreras y programas de estudio podrán ser financiados mediante las convocatorias de Pronabec.

El Ministerio de Educación, a través del programa, deberá considerar las necesidades del país y el aporte de cada área de formación al desarrollo de sectores estratégicos.

Para establecer la elegibilidad se podrán tomar en cuenta aspectos como las políticas nacionales, las prioridades de las regiones, las posibilidades de empleabilidad, la demanda de profesionales y los retornos del mercado laboral. Estos criterios serán precisados en las bases de cada convocatoria.

La modificación fue aprobada mediante decreto supremo y cuenta con la firma del encargado del Despacho de la Presidencia de la República, Luis Galarreta, y del ministro de Educación, José Chang. Su aplicación será financiada con el presupuesto institucional de Pronabec, sin requerir recursos adicionales del Tesoro Público.

VIDEO RECOMENDADO