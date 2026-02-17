Gobierno transfiere S/1,137 millones al Ministerio de Defensa para la compra de aviones caza

La flota de combate de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) se modernizará. El Gobierno aprobó la transferencia de S/1,137 millones al Ministerio de Defensa para adquirir 24 aviones de caza de alto rendimiento.

Esta medida, publicada en el Decreto Supremo N° 020-2026-EF en el diario oficial El Peruano, resulta ser un paso crucial para el proyecto de inversión “Recuperación de la capacidad de control aeroespacial y precisión en las operaciones militares con aviones caza de alto rendimiento del Grupo Aéreo Nº 4, Base Aérea La Joya Coronel FAP Víctor Maldonado Begazo, distrito de La Joya, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa”.

Esta compra se activa luego de que el proceso quedara en suspenso tras la vacancia de Dina Boluarte, y ante la actual incertidumbre por la posible salida del presidente encargado, José Jerí. La operación es respaldada por la Ley N° 32187, la que autorizó al Ejecutivo a utilizar S/7,580 millones para financiar proyectos públicos estratégicos.

Entre las empresas que el Gobierno peruano evalúa para hacer la compra se encuentran los modelos de caza de la compañía sueca SAAB (Gripen), Dassault (Rafale F4) de Francia y los F-16 Block 70 de Estados Unidos. Según el decreto, la presentación oficial de las nuevas naves estaría prevista posterior a las Elecciones Generales 2026, en la segunda semana de abril.

BASE AÉREA LA JOYA EN AREQUIPA

Esta instalación se encuentra estratégicamente ubicada en el km 1,005 de la Panamericana Sur, en el distrito de la Joya, en la región de Arequipa. La base, inaugurada en 1972, también está habilitada como un aeropuerto alterno para la aviación comercial durante emergencias provocadas en la temporada de lluvia. Además, el Grupo Aéreo N° 4 realiza operaciones de defensa aérea avanzadas.

VIDEO RECOMENDADO