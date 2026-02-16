Gunther Gonzales Barrón es elegido representante del CAL ante el JNE

El domingo 15 de febrero se realizó la elección del nuevo representante del Colegio de Abogados de Lima (CAL) ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), un proceso que convocó a 43,233 abogados habilitados a nivel nacional.

Tras un reñido conteo de votos, Gunther Gonzales Barrón resultó electo con 10,392 sufragios, imponiéndose a otros diez candidatos.

En segundo lugar quedó Willy Ramírez Chávarry, actual representante del CAL ante el JNE, con 6,435 votos, mientras que Pedro Martínez Letona ocupó el tercer lugar con 4,852 votos.

Los demás postulantes obtuvieron los siguientes resultados: Tammy Quintanilla (4,371), Juan Pardo (3,277), Milton Guzmán (1,618), Jorge Jáuregui (1,505), David Dumet (1,328), Jaime Chávez (1,089), Roque Bravo (727) y Miguel Jiménez (643). Además, se registraron 1,074 votos en blanco y 5,922 votos nulos.

NUEVO MIEMBRO DEL JNE

La elección de Gonzales Barrón fue celebrada por un sector importante del gremio, que vio en su candidatura una alternativa frente a la continuidad en el cargo. Tras confirmarse los resultados, el abogado agradeció el respaldo recibido y aseguró que representará a todos los agremiados.

“Agradezco a los abogados que han confiado en mí y que se han manifestado de manera clara por un cambio. No han querido una reelección, sino una alternativa distinta. A quienes no votaron por mí, también les garantizo que los representaré con dignidad”, señaló.

Gonzales Barrón es abogado egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú y cuenta con una amplia trayectoria profesional. Ha ocupado cargos de alta responsabilidad en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos y en la Corte Suprema de Justicia de la República, donde se desempeñó como juez supremo provisional en la Sala Civil, participando en procesos vinculados al derecho civil patrimonial.

¿CÓMO SE FORMA EL PLENO DEL JNE?

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones es la máxima autoridad del sistema electoral peruano y está integrado por cinco miembros designados por distintas instituciones para un periodo de cuatro años, con el fin de garantizar su independencia e imparcialidad.

Lo conforman: u n representante elegido por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, quien además lo preside; un miembro designado por la Junta de Fiscales Supremos; un representante del Colegio de Abogados de Lima; uno elegido por los decanos de las facultades de Derecho de universidades públicas; y otro por los decanos de las facultades de Derecho de universidades privadas.

