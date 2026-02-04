JEE admite renuncia de Miguel del Castillo de su candidatura tras escándalo por franja electoral

El Jurado Electoral Especial (JEE), a través de la sede de Lima Oeste 3, aceptó la renuncia de Miguel del Castillo Reyes a su partido luego de que la organización política que él fundó, Primero la Gente, denunciase que habría desviado fondos de la franja electoral para mantener contratos por publicidad con su medio asociado Nativa Noticias.

Castillo estaba postulando como diputado por Lima Metropolitana con el número 1 en su expartido Primero La Gente, donde él presuntamente se encargaba de las ejecuciones de gasto comunicacional.

La Resolución N.° 00256-2025-JEE-LIO3/JNE, publicada el 3 de febrero de 2026, validó su renuncia luego de que el postulante presentará los requisitos requeridos por la normativa electoral vigente.

Según del Castillo, su renuncia se debe a motivos “estrictamente personales”, pero el comité principal de su partido señala que lo presionaron a renunciar por un presunto desvío de más de S/400 mil soles de la franja electoral en favor del medio llamada Nativa, vinculado al saliente.

El secretario de Primero la Gente, Miguel Villalba, afirmó a Latina Noticias que el exaprista habría destinado gran parte del dinero a su medio de comunicación por contrataciones de publicidad partidaria para la exposición en las Elecciones Generales 2026. El descubrimiento de estos movimientos, que ellos denominan “falta de criterio”, desató una disputa interna que terminó con el pedido de renuncia de Castillo.

Días atrás, la doctora Marisol Pérez Tello, candidata presidencial de Primero la Gente, comentó en una conferencia que “la franja electoral es el mejor ejemplo de corrupción clara y escandalosa (…). Hay candidatos que le han puesto el 90% de la plata a medios que no ve nadie, ¿creen que es es por casualidad? Medios que están a punto de desaparecer, gente que le ha puesto precio a sus programas de televisión que los ve nadie”.

Ante ello, del Castillo comentó para otros medios que las afirmaciones son falsas, negando todo vínculo con la unidad ejecutora comunicacional del partido Primero la Gente.

