Jefe de la ONPE coordina medidas de seguridad para las Elecciones Generales

El jefe de la ONPE, Piero Corvetto, participó en diversas reuniones de coordinación con representantes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP), con el objetivo de articular las acciones necesarias para el adecuado desarrollo del proceso electoral.

Este 12 de abril asistirán a las urnas 27 325 432 electores. Se instalarán 91 613 mesas de sufragio en 9696 locales de votación a nivel nacional y 210 localidades en el exterior. La entidad también anunció que el 29 de enero realizará el sorteo de los 823 517 miembros de mesa que serán convocados para el proceso electoral. La información fue entregada por la ONPE a la Dirección Nacional de Operaciones de la PNP el pasado 9 de enero.

Corvetto se reunió con el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, para coordinar el resguardo y traslado del material electoral, así como los mecanismos de seguridad de repliegue y despliegue; lineamientos que también fueron reafirmados en sus reuniones con el ministro de Defensa, César Díaz Peche, y el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, César Briceño el 13 y 14 de enero respectivamente

Asimismo, en su exposición ante el ministro del Interior, el pasado 15 de enero, Corvetto recalcó “la complejidad del sistema electoral”, debido a que se desarrollarán cinco elecciones en simultáneo: presidente, vicepresidentes, senadores de alcance nacional, senadores regionales, diputados y representantes ante el Parlamento Andino.

Finalmente, señaló que las mismas medidas de seguridad deberán adoptarse en las elecciones primarias de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, que se realizarán los días 17 y 24 de mayo, las cuales convocarán a aproximadamente cinco millones de electores y requerirán la instalación de más de 13 mil mesas de sufragio.

