JNE declaró fundada la vacancia de Fernando Velasco, alcalde de Chorrillos

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró fundada la vacancia contra el alcalde de Chorrillos, Fernando Velasco. En su lugar, asume el mando de la comuna chorrillana el teniente alcalde, Richard Cortez.

Cabe recordar que Fernando Velasco asumió como Alcalde de Chorrillos el 1 de enero del 2023, tras ganar las elecciones municipales del año anterior en las filas de Alianza para el Progreso (APP).

En la audiencia, realizada el martes 14 de octubre, se revisó el expediente JNE-2025000462, el cual fue presentado por la ciudadana Carmen Cuadra. En este se acusaba al ahora exalcalde de haber cedido un local municipal para una academia de natación a un empresario que resultó ser su amigo.

El empresario, identificado como Edgardo Merino, cobraba por el uso de la piscina a los vecinos a través de su cuenta de Yape. La administración de Velasco reconoció que dicha persona estaba a cargo de la piscina temperada semiolímpica, ubicada en el Complejo Deportivo N.º 1 Terán, pero aseguró que no se había llegado a concretar la irregularidad.

Y es que el beneficiado devolvió el dinero que le habían pagado, no obstante, la Fiscalía Anticorrupción inició investigaciones por indicios de peculado y otros delitos.

