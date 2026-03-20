JNE deja sin efecto plancha presidencial de Napoleón Becerra: sus votos serán nulos

Tras el fallecimiento del candidato presidencial del Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE), Napoleón Becerra, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró que los votos a favor de la organización en la contienda de las Elecciones Generales 2026 serán contabilizados como nulos.

La decisión del organismo electoral aclara que la nulidad de los votos será solo a su plancha presidencial, más no a la lista de senadores y diputados del PTE.

“Los votos que se emitan a favor de la fórmula presidencial presentada por la organización política PTE, no serán considerados en el cómputo de los votos obtenidos por la misma, sino en el cómputo como votos nulos”, señala el documento.

Noticia en desarrollo…