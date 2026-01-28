JNE designó a miembros del Tribunal de Honor para velar por el cumplimiento del Pacto Ético Electoral

En el marco de las Elecciones Generales 2026, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) designó a tres miembros del Tribunal de Honor Electoral, el cual tendrá como labor velar por el cumplimiento del Pacto Ético Electoral suscrito por 29 organizaciones políticas del país. Se busca que el proceso electoral se realicé sin violencia.

“En el decálogo del Pacto Ético Electoral para las Elecciones Generales 2026 se precisa que las organizaciones políticas suscribientes se comprometen a recurrir al Tribunal de Honor, así como a respetar y acatar sus decisiones, reconociéndose como el órgano encargado de supervisar el cumplimiento de los compromisos asumidos en el marco del citado pacto”, se lee en la Resolución N.° 115-2026-JNE.

En tanto, los tribunos elegidos para integrar el Tribunal de Honor Electoral son Claudia Zavaleta Cortijo, Mariela Noles Cotito y Óscar Salazar Gamboa, quienes estuvieron presentes en una ceremonia de lanzamiento del Tribunal junta al presidente del JNE, Roberto Burneo.

SOLO 29 ORGANIZACIONES FIRMARON EL PACTO ÉTICO

La firma del Pacto Ético Electoral se llevó a cabo en diciembre del 2025, donde 29 organizaciones de las 38 convocadas, en ese momento, firmaron el pacto promovido por el Jurado Nacional de Elecciones.

A pesar de que se convocó a los partidos que participarán en la EG2026 a desarrollar una campaña sin violencia y respetando los valores y principios democráticos, no firmaron el Pacto Ético Electoral algunos partidos como Renovación Popular de Rafael López Aliaga y Perú Libre de Vladimir Cerrón.

Finalmente, se dispuso que las diferentes unidades orgánicas del JNE brinden apoyo y atención a los requerimientos necesarios de los nuevos tribunos para cumplir los objetivos trazados por el Tribunal de Honor Electoral.

