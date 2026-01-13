JNE entregó credencial de congresista a Judith Laura, accesitaria del fallecido Carlos Anderson

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) entregó —este martes 13— la credencial de congresista de la República a la ciudadana Judith Laura Rojas, quien reemplazará en calidad de accesitaria al fallecido parlamentario Carlos Anderson Ramírez. Se tiene previsto que complete el periodo legislativo 2021-2026.

La convocatoria para que Judith Laura asuma el cargo fue efectuada mediante la Resolución N° 0004-2026-JNE, publicada en las Normas Electorales del Diario Oficial El Peruano.

De acuerdo a la norma, la entrega de la credencial faculta a Judith Laura como congresista de la República, dejando sin efecto la entregada durante el 2021 a Carlos Anderson, quien ingresó al Congreso entre las filas de Podemos Perú, pero tiempo después pasó a las filas de los no agrupados.

Tras la ceremonia de entrega de la credencial, se dispuso que la resolución se ponga en conocimiento del Congreso de la República para que reciba la bienvenida en la siguiente sesión plenaria.

DENUNCIAS CONTRA JUDITH LAURA

La nueva congresista de la República, quien ingresará a la bancada de Podemos Perú, registra al menos cinco denuncias policiales interpuestas por su propia hija y su ex conviviente. Los documentos policiales indican que fue acusada de presunta violencia verbal y agresión física contra sus familiares.

Debido a las denuncias realizadas, su hija obtuvo medidas de protección a su favor dictadas por el Juzgado Civil Transitorio Lurigancho Chaclacayo. A pesar de ello, tiempo después, en el 2019, se registró una nueva denuncia. Esta vez fue de su conviviente, quien acusó a la Policía presuntas agresiones físicas y psicológicas.

