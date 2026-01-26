JNE estima fechas del debate presidencial rumbo a las Elecciones Generales 2026

A menos de tres meses de las Elecciones Generales 2026, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, confirmó que el debate presidencial ya tiene fechas definidas y se realizará entre el 23 y el 30 de marzo, con el objetivo de ofrecer a la ciudadanía un espacio para conocer las propuestas de quienes aspiran a gobernar el país.

El titular del JNE explicó que el evento se llevará a cabo en dos jornadas debido a la inscripción de 36 fórmulas presidenciales. Además, precisó que el debate se realizará antes de Semana Santa para evitar cruces con actividades religiosas y garantizar una mayor atención del público.

Formato consensuado y presencia de observadores internacionales

Burneo indicó que el formato del debate se viene coordinando con las organizaciones políticas y estará enfocado en la exposición de propuestas, reduciendo los espacios para la confrontación personal. “Queremos que la ciudadanía reciba información relevante para emitir un voto informado”, señaló.

Asimismo, confirmó que el JNE ya inició el despliegue logístico y la coordinación con medios de comunicación, así como la participación de observadores internacionales de la OEA, la Unión Europea y el Centro Carter.

