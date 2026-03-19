JNE ratifica infracción a normas de neutralidad electoral por parte de Magaly Ruiz

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ratificó que la congresista Magaly Rosmery Ruiz Rodríguez, integrante de la bancada de Alianza para el Progreso (APP), incurrió en infracción a las normas de propaganda electoral y neutralidad, en el marco de las Elecciones Generales 2026.

La decisión del JNE toma lugar al declarar infundado el recurso de apelación de la parlamentaria Ruiz a la resolución del Jurado Electoral Especial de Trujillo. Cabe señalar que Ruiz es candidata al Senado en los próximos comicios.

La Resolución N° 0460-2026-JNE publicada el 19 de marzo en el diario oficial El Peruano determina que la congresista Magaly Ruiz infringe subnumerales del Reglamento sobre Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad en Periodo Electoral. Además, se precisa que el expediente será remitido por el Jurado Electoral Especial de Trujillo para que continúe con el trámite respectivo.

INFRACCIONES DE MAGALY RUIZ, SEGÚN EL JNE

La Resolución N° 0460-2026-JNE explica que las infracciones de Magaly Ruiz se basan en la difusión de propaganda electoral a través de su cuenta personal en la red social Facebook. El documento detalla tres publicaciones.

Video en formato reel del 19 de enero de 2026. En dicho video, la congresista transmite un mensaje simbólico y de campaña política, en el que comunica al electorado su postulación al Senado Nacional por la organización política Alianza para el Progreso, y proporciona una instrucción electoral, indicando cómo deben votar por la agrupación política y por ella. Asimismo, al final del video se visualiza el símbolo y colores del partido, seguidos de la frase ‘Acuña presidente’

del 19 de enero de 2026. En dicho video, la congresista transmite un mensaje simbólico y de campaña política, en el que comunica al electorado su postulación al Senado Nacional por la organización política Alianza para el Progreso, y proporciona una instrucción electoral, indicando cómo deben votar por la agrupación política y por ella. Asimismo, al final del video se visualiza el símbolo y colores del partido, seguidos de la frase ‘Acuña presidente’ Un flyer del 21 de enero de 2026, publicado como portada en el perfil de su Facebook. En esta pieza se visualiza una indicación de cómo los votantes deben respaldar a la organización política y al número con el que la congresista está postulando al cargo de senadora nacional. El mensaje también está acompañado de la frase ‘Acuña presidente’ y del símbolo de su partido.

del 21 de enero de 2026, publicado como portada en el perfil de su Facebook. En esta pieza se visualiza una indicación de cómo los votantes deben respaldar a la organización política y al número con el que la congresista está postulando al cargo de senadora nacional. El mensaje también está acompañado de la frase ‘Acuña presidente’ y del símbolo de su partido. Un registro fotográfico del 19 de enero de 2026, correspondiente a una reunión de trabajo entre la congresista y don Jaime Valencia, presidente de la Asociación Canófila Peruana – Unión Canófila Peruana (ACP-UCPE). En la descripción de la publicación se abordaron diversas problemáticas del sector de las mascotas, así como la necesidad de continuar fortaleciendo la protección y el bienestar animal desde el ámbito legislativo. En la imagen se observa un estandarte con el símbolo, nombre y colores de la agrupación política, también acompañado de la frase señalada.

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