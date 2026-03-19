JNJ no ratifica a José Domingo Pérez como fiscal anticorrupción y queda fuera del Ministerio Público

Sin ningún voto en contra. La Junta Nacional de Justicia (JNJ) decidió este jueves 19 de marzo no ratificar a José Domingo Pérez del cargo de fiscal provincial especializado en investigar delitos de corrupción de funcionarios de Lima. Con esta decisión, el servidor público que investigó el archivado “Caso Cócteles” en contra de Keiko Fujimori, quedaría fuera del Ministerio Público.

Según los magistrados de la JNJ, José Domingo Pérez no alcanzó la “convicción positiva” esperada para votar a favor de su continuidad en el Ministerio Público.

“El pleno determinó que no se alcanzó dicha convicción positiva necesaria para renovar su continuidad. En consecuencia, se dispuso su no ratificación conforme a los parámetros establecidos por la normativa vigente”, señala el comunicado de la JNJ.

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