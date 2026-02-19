José Balcázar se reunió con exconsejero de Castillo y con abogado denunciado por golpear a letrada

Primeras observaciones. El nuevo presidente transitorio del Perú, José María Balcázar, fue visitado por un exconsejero de Pedro Castillo y por el expresidente de Ética del Ilustre Colegio de Abogados de Lima (ICAL), que durante la sesión extraordinaria para debatir su vacancia, habría agredido físicamente a una colega suya al pedir los papeles que lo acusaban.

Según el registro de visitas de la Presidencia de Consejos de Ministros que accedió Latina Noticias, el presidente que no cuenta con un gabinete de ministros, se reunió con Elmer Fustamante Gálvez y Sergio Muñoz Sánchez, además de otras 3 fiscales donde no aclara el motivo. Estas reuniones se dieron desde la 7:10 p. m. hasta las 7:58 p. m.

Anteriormente, el ICAL denunció que Balcázar habría desviado más de 500 mil soles de los fondos del instituto letrado a sus arcas personales. Supuestamente, este hecho lo habría aplicado con cuentas personales o de terceros vinculados a él.

Los primeros visitantes de Balcázar: un abogado denunciado por agresión

Según un reporte periodístico del 6 de agosto del 2019, Elmer Fustamante, expresidente de Ética del ICAL, terminó en una comisaría junto a Balcázar tras una sesión del instituto que terminó con la vacancia de ambos y una letrada presuntamente agredida físicamente.

El exvicedecano Yuri Díaz, narró que cuando se instaló la sesión extraordinaria, Fustamente exigió las notificaciones en su contra para luego vociferar insultos a sus colegas. Tras eso, el letrado Edwin Roque cuenta que, en medio de la exasperación, Fustamente habría agredido físicamente a la entonces directora de Economía de la ICAL, Rosa Pizarro Piscoya.

Luego del incidente, Pizarro presentó su denuncia en la comisaría de César Llatas, donde Fustamente fue acompañado por Balcázar. Ese mismo día, el ahora presidente del Perú también fue vacado por diez miembros del consejo directivo por la causal de inasistencia consecutiva en tres sesiones.

Recordemos Yuri Díaz denunció que Balcázar habría desviado más de 900 mil soles de los fondos principales del ICAL. Fustamente visitó a Balcázar a las 7:27 p. m. y se quedó hasta las 7:57 p. m.

El exconsejero de Castillo que visitó a Balcázar

Se trata de Sergio Muñoz Sánchez, chiclayano y líder de rondas campesinas que se presenta como ingeniero, pero sería un bachiller en Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.

Según un reportaje de “Cuarto Poder”, emitido el 20 de junio de 2022 (los primeros días de gobierno de Pedro Castillo), Muñoz se habría comunicado con el expresidente unas 222 veces desde enero de 2021 hasta marzo de 2022.

La tesis señala que el líder rondero habría influenciado en las decisiones de Castillo para elegir sus ministros de aquel entonces. “¿Quién es él? Estamos armando equipos. ¿Conocer el tema? Pásame su numero”, se leyó en uno de los mensajes encontrados.

