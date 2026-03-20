José Domingo Pérez incrimina a la JNJ de usar datos falsos e impondrá denuncia constitucional para volver a Fiscalía

Reacción. Luego de que los magistrados de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) no hayan ratificado su cargo como fiscal anticorrupción, José Domingo Pérez, a través de su espacio de stream en YouTube, denunció que los representantes del organismo se basaron en informaciones falsas contra su persona por las investigaciones en casos como Lava Jato y Cócteles, y que no habrían evaluado objetivamente su desempeño.

En esa línea, el letrado subrayó que en ningún momento la JNJ lo llamó a dar su defensa ante el debate, lo que significaría una infracción administrativa que escala al terreno de lo constitucional e inclusive penal.

“Si no me han notificado un informe, han llevado a cabo una deliberación sin haberme escuchado, a mi me queda claro que se han violado derechos fundamentales. Pero claro, a esta JNJ parece que nada le interesa”, destacó Domingo Pérez.

Ante ello, anunció que impondrá una denuncia constitucional contra los magistrados de la JNJ y una apelación para buscar reincorporarse en la carrera como fiscal dentro del Ministerio Público.

“Tendré lista mi denuncia constitucional contra los miembros de la JNJ por haber dado una resolución basada en hechos falsos”, declaró José Domingo Pérez.

También destacó que la resolución de la JNJ se basó en la denuncia de la aprista Patricia Tubilla, quien señaló un presunto enriquecimiento ilícito luego de que Domingo Pérez se haya comprado una camioneta Volvo. El caso fue archivado por el Poder Judicial tras la falta de pruebas verídicas.

“Uno tiene que luchar por sus derechos”

Ante el escenario que lo retira del Ministerio Público, narró cómo serán sus primeros pasos para imponer su denuncia constitucional en el nuevo gobierno tras las Elecciones Generales de 2026.

“Voy a esperar el 12 de abril, con mi denuncia constitucional, y se lo voy a entregar a quien seguramente será presidente de la república (…) y esperaré el 28 de julio por la misma”, relató.

Luego de eso, indicó que colocará su denucnia al Poder Judicial para tomar cartas en el asunto y poder tener la oportunidad de regresar a la Fiscalía.

“Mientras la coalición totalitaria siga controlando las institucionales, queda claro que no podré regresar a la Fiscalía. Pero uno tiene que luchar por sus derechos, no nos puedes pisotear, tenemos que hacer valer nuestros derechos. Es lo mejor que podemos dejar a las nuevas generaciones.”, comentó el, por ahora, exfiscal.

VIDEO RECOMENDADO