José Jerí anuncia aumento progresivo de propinas para el personal del servicio militar

En el marco de la ceremonia de saludo protocolar al nuevo comandante general del Ejército, Oswaldo Calle, el presidente interino José Jerí anunció un aumento en las propinas que reciben los jóvenes que realizan el servicio militar, como una forma de reconocer el esfuerzo y la dedicación de las Fuerzas Armadas.

El anuncio se realizó este lunes en el Patio de Honor de Palacio de Gobierno, escenario desde el cual el mandatario resaltó la importancia estratégica del Ejército peruano en la defensa del territorio nacional y en la preservación de la seguridad del país.

Durante su intervención, Jerí ratificó la decisión del Ejecutivo de impulsar el fortalecimiento del servicio militar, al que consideró un pilar fundamental para la estabilidad y el desarrollo nacional. En ese sentido, explicó que la mejora económica se aplicará de manera escalonada.

Detalló que la primera etapa contempla un incremento del 50% en las propinas del personal militar en formación, y que posteriormente se trabajará en un plan para duplicar este beneficio en el corto plazo, junto a otras mejoras progresivas.

Asimismo, el jefe de Estado señaló que esta medida se complementará con acciones orientadas a reforzar las capacidades disuasivas de las Fuerzas Armadas, a través de convenios de cooperación que permitan modernizar su equipamiento, destacando que elevar la motivación de las tropas es una prioridad para el Gobierno.

