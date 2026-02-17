José Jerí destituido por el Congreso: ¿cuándo se elegirá al nuevo presidente?

A menos de dos meses de las Elecciones Generales 2026, Perú vuelve a cambiar de presidente. Fernando Rospigliosi, presidente de la Mesa Directiva, anunció que este miércoles 18 de febrero se definirá quien será la nueva cabeza de Estado por los próximos meses. Además, agregó que la elección en el Pleno se realizará desde las 6 de tarde.

El titular del Congreso explicó que el proceso de elección comenzará con la presentación de los candidatos por parte de las bancadas, quienes tendrán hasta las 18:00 horas del martes 17 de febrero para dar a conocer a sus postulantes. Luego de ello, se procederá con la reanudación de la sesión extraordinaria el miércoles 18 de febrero.

El mecanismo será parecido al que se realiza para la elección del presidente del Parlamento: se presentarán las fórmulas de las candidaturas, se publicará oficialmente a los postulantes, se realizará la votación por parte del legislativo y se anunciará a la próxima cabeza de Estado encargada, una vez sea elegida por mayoría simple.

#CongresoInforma I Al haberse aprobado las mociones de censura, la Mesa Directiva declara la vacancia del cargo de presidente del Congreso de la República. En consecuencia, se encuentra vacante el cargo de presidente de la República del Perú. La elección para dicho cargo se… pic.twitter.com/cWPvqqAFJW — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) February 17, 2026

El panorama será definido en las próximas horas. Lo cierto es que quien encabece la presidencia del Perú asumirá el compromiso de que se realicen de manera imparcial los próximos comicios del 12 de abril.

Noticia en desarrollo…

