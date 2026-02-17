José Jerí: ¿con cuántos votos se podría concretar la censura del presidente?

El Congreso de la República definirá este 17 de febrero el futuro político de José Jerí, actual presidente del Parlamento y encargado de la Presidencia de la República. Para esa fecha se ha convocado a un pleno extraordinario en el que se debatirán y votarán siete mociones de censura presentadas en su contra, en un contexto de creciente tensión política.

De acuerdo con lo señalado por la Mesa Directiva del Legislativo, la censura requiere mayoría simple de los congresistas presentes en la sesión. Es decir, no será necesaria la asistencia del total de parlamentarios: bastará con que la mitad más uno de los legisladores presentes vote a favor para que la medida prospere.

En términos prácticos, el número de votos necesarios dependerá del quórum registrado al momento de la votación. Por ejemplo, si asisten 100 congresistas al Pleno, se requerirán 51 votos para aprobar la censura; si el número de presentes fuera 90, serán suficientes 46 votos. La regla es clara: mayoría simple sobre el total de asistentes.

POSIBLES ESCENARIOS

Si la censura alcanza los votos necesarios, José Jerí será removido de la Presidencia del Congreso y, en consecuencia, dejará también la Presidencia de la República, cargo que ejerce por sucesión constitucional. Acto seguido, el Parlamento deberá convocar de inmediato a la elección de una nueva Mesa Directiva. El congresista elegido como presidente del Legislativo asumirá automáticamente la jefatura del Estado y completará el periodo constitucional 2021–2026, que culmina el 28 de julio de 2026.

En cambio, si la censura no obtiene el respaldo requerido, el escenario político no quedará cerrado. Según adelantó Fernando Rospigliosi, primer vicepresidente encargado de la Presidencia del Congreso, en la legislatura que se iniciará el 1 de marzo se priorizará el debate de la moción de vacancia presidencial presentada por un sector de legisladores.

A diferencia de la censura, la vacancia presidencial se rige por procedimientos específicos establecidos en la Constitución Política del Perú y en el Reglamento del Congreso, y exige requisitos distintos tanto para su admisión como para su eventual aprobación final.

