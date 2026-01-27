Plan Nacional de Seguridad Ciudadana se publicará recién en febrero

Transcurren los días y continuamos sin tener un plan para combatir la inseguridad ciudadana. A pesar del anuncio de su pronta publicación por parte del presidente José Jerí, se amplió por 10 días más el plazo y se prevé se entregue los primeros días de febrero.

La Resolución Ministerial N°0075 – 2026 – IN señala que, por segunda vez, se aplazará 10 días más la publicación del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana.

El documento legal del 24 de enero del presente año, publicado en una edición extraordinaria del Diario Oficial El Peruano, indica“ampliar por diez (10) días calendario, a partir del 26 de enero de 2026, la vigencia del Grupo de Trabajo Multisectorial de naturaleza temporal para la elaboración de la propuesta del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, dependiente del Ministerio del Interior”.

En esa línea, el proyecto verá la luz los primeros días de febrero y la propuesta se presentará, primero, ante el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC) para ser aprobado.

SE ESPERA SE EJECUTE EN EL PRÓXIMO GOBIERNO

El presidente José Jerí indicó en la ceremonia de la inauguración del Año Judicial 2026 que espera el plan sea utilizado por la nueva administración que entra en julio próximo. Precisó que esta propuesta busca nuevas estrategias que aborden la problemática latente de la inseguridad ciudadana en nuestro país.

