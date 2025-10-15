José Jerí se pronuncia por fuertes protestas en el Centro de Lima

El presidente José Jerí se pronunció a través de su cuenta de X (exTwitter) por las fuertes protestas que se vienen desarrollando en el Centro de Lima.

Él mencionó que “la expresión ciudadana en las calles es un derecho ante la falta de atención del estado por muchos años; sin embargo, no permitiremos que un grupo reducido pretenda usar la violencia como camino“. En esa misma línea, advirtió que “nuestras cámaras y las de la Municipalidad de Lima están transmitiendo en vivo todo“.

Cabe apuntar que la manifestación convocada por diversos colectivos se venía desarrollando con normalidad, hasta que una imagen gigante de un violín fue quemada al frente de la sede del Congreso de la República.

Esto provocó que la Policía reaccionara arremetiendo contra los manifestantes para desalojarlos de la vía. Acto segudi se produjo una pelea entre los manifestantes y los agentes del orden.

Pasada una hora, el Jefe de Estado envió un segundo mensaje a través de X: “El trabajo conjunto es sumamente importante cuando se trata de garantizar la seguridad e integridad de quienes decidieron salir a las calles a protestar y de nuestra Policía. La Municipalidad de Lima y Renzo Reggiardo comparten en vivo sus cámaras”.

José Jerí acompañó su mensaje con un link de YouTube de una transmisión que viene haciendo la Municipalidade Lima, a través de diversas cámaras de seguridad, en el que registra lo que viene ocurriendo en la Av. Abancay y otras vías cercanas.

Minutos despúes, José Jerí envió un tercer mensaje, asegurando que “un grupo reducido pretende alterar la voluntad pacífica de quienes hoy han salido a las calles para expresarse. Ese comportamiento solo busca el caos y violencia en nuestro país. Fuerza a nuestra Policía. Necesitamos diálogo y tranquilidad. Gracias por el video, Municipalidad de Lima”.

El Presidente acompañó su mensaje con un video en el que se aprecia a unos manifestantes preparando y lanzando lo que sería una bomba molotov.

