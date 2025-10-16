José Jerí se pronunció tras confirmarse un fallecido durante protestas en el Centro de Lima

El presidente José Jerí se pronunció a través de su cuenta de X (exTwitter) sobre la confirmada muerte de un hombre de 32 años durante la jornada de protestas desarrollada en el Centro de Lima este miércoles 15 de octubre.

El mandatario señaló: “Lamento el fallecimiento del ciudadano Eduardo Ruiz Sanz de 32 años. Fuerza a su familia en este momento. Que las investigaciones determinen con objetividad los hechos y responsabilidades”.

Cabe apuntar que minutos antes de este mensaje de José Jerí, la Defensoría del Pueblo confirmó la muerte del hombre. Por su parte, el Ministerio de Salud informó que la víctima mortal llegó al Hospital Loayza sin presentar signos vitales.

Más temprano, diversos grupos y gremios salieron a las calles para protestar por la crisis que atraviesa el país, en lo que se denominó ‘Marcha Nacional’. Sin embargo, lo que venía siendo una marcha pacífica, se convirtió en una pelea entre policías y manifestantes.

La trifulca empezó luego de que los manifestantes quemaran la imagen gigante de un violín de cartón. Esto ocurrió en la Av. Abancay, en el Centro de Lima, frente a la sede del Congreso de la República.

Rápidamente, los choques se propagaron hacia diversos puntos de la Av. Abancay, en medio de los intentos de los policías por dispersar a los manifestantes.

∩

VIDEO RECOMENDADO