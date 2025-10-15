José Jerí visitó a policías heridos durante protestas en el Centro de Lima | VIDEO

El presidente José Jerí dejó Palacio de Gobierno y llegó a los alrededores del Congreso de la República para visitar brevemente a los policías que resultaron heridos durante la jornada de protestas en el Centro de Lima.

A su llegada, el Mandatario rápidamente se dirigió a las ambulancias ubicadas en el Jr. Junín, en donde se vienen atendiendo a los policías heridos. Luego de algunos minutos, se retiró. No obstante, en su trayecto informó que se contabilizaron 32 policías afectados durante la jornada de protestas.

