Zhihua Yang no se presentará ante la Comisión de Fiscalización del Congreso

El empresario Zhihua Yang ha informado que no asistirá a la citación de la Comisión de Fiscalización del Congreso, prevista para este miércoles 11 de febrero. A través de una carta enviada al presidente de la comisión, el congresista Elvis Vergara, Yang explicó que su ausencia se debe a que debe cumplir primero con los procesos legales iniciados por el Ministerio Público en su contra.

Esta negativa ha generado inquietud, ya que Yang está siendo investigado por las reuniones que sostuvo con el presidente José Jerí. Dichos encuentros no fueron consignados en la agenda oficial del jefe del jefe de Estado y en una ocasión se le vio al mandatario llegar con una capucha que le tapaba el rostro.

El congresista Vergara confirmó la recepción de la carta y lamentó la falta de colaboración del empresario, señalando que la citación forma parte de las investigaciones para esclarecer posibles actos de corrupción.

COMISIÓN SORPRENDIDA

En relación con otro empresario chino vinculado a estos casos, Ji Wu Xiaodong, Vergara reveló que este sí ha confirmado su participación en la sesión de este miércoles. Sin embargo, cuando intentaron notificarlo en su domicilio, donde cumple prisión domiciliaria, no estaba presente. Este hecho ha generado sorpresa, ya que Xiaodong debería estar en su residencia cumpliendo la medida judicial.

