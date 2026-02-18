José María Balcázar es el nuevo Presidente del Perú

Luego de la censura de José Jerí por parte del Congreso de la República y la realización de una votación, finalmente, José María Balcázar (Perú Libre) fue elegido como nuevo titular del Parlamento y, por consecuencia, es el flamante Presidente de la República.

Él derrotó a la congresista María del Carmen Alva (Acción Popular), quien accedió a la segunda y decisiva vuelta en las elecciones desarrolladas en la sede del Legislativo.

Los otros dos aspirantes a asumir funciones en Palacio de Gobierno, pero que no lograron la votación para pasar de la primera vuelta, fueron los congresistas Héctor Acuña (Honor y Democracia) y Edgard Reymundo (Bloque Democrático).

José María Balcázar Zelada (Cajamarca, 1943) es un abogado, exmagistrado y actual congresista de la República por Lambayeque (periodo 2021-2026). Su carrera pública, vinculada a facciones de izquierda como Perú Libre, atraviesa hoy un complejo escenario judicial debido a investigaciones por apropiación ilícita y cohecho.

PERFIL ACADÉMICO, EXPERIENCIA JURÍDICA Y ACTIVIDAD POLÍTICA

Graduado en la Universidad Nacional de Trujillo (1972) y doctorado por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo (2005), José María Balcázar ejerció la docencia desde 1977. En el Poder Judicial, ocupó los cargos de Vocal Superior Titular en la Corte de Lambayeque y Vocal Supremo Provisional de la Corte Suprema.

En 2006 fue destituido temporalmente por el extinto CNM tras vulnerar el principio de “cosa juzgada”. Finalmente, en 2011, no fue ratificado por deficiencias en su argumentación jurídica y cuestionamientos éticos, como la excarcelación de los hermanos Wolfenson (vinculados a Montesinos).

El 2021, fue elegido congresista con 6,641 votos por Perú Libre. Su paso por el Parlamento ha sido inestable:

Perú Libre (2021-2022): Renunció para fundar la bancada Perú Bicentenario. Retorno a Perú Libre (2024): Tras la disolución de su grupo, regresó al partido de Vladimir Cerrón. Afiliación fallida (2025): Se inscribió en Ahora Nación, pero fue expulsado poco después tras la polémica por sus posturas públicas.

ESCÁNDALOS Y PROCESOS JUDICIALES

1. Caso ICAL: Apropiación Ilícita

Durante su gestión como decano del Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque (2019-2020), Balcázar habría desviado fondos institucionales a sus cuentas personales en Caja Trujillo. Peritajes fiscales detectaron un vacío de S/1,446,022.32.

Tras el escándalo, fue expulsado definitivamente del ICAL en diciembre de 2024. Intentó acogerse a la “Ley Soto” (N° 31751) —por la cual él mismo votó— para lograr la prescripción del caso.

2. Denuncia constitucional por cohecho

En 2025, la Fiscalía de la Nación lo denunció por presuntos canjes de favores con la exfiscal Patricia Benavides. Se le acusa de solicitar el archivamiento de sus procesos y el nombramiento de su nuera como fiscal a cambio de votos políticos en el Congreso.

3. Defensa del Matrimonio Infantil

Balcázar fue objeto de rechazo nacional por normalizar las uniones entre adultos y menores. Sus frases más polémicas incluyen: “Las relaciones sexuales tempranas ayudan al futuro psicológico de la mujer” (junio, 2023); y “profesores con alumnas, maestras con alumnos, todo el mundo tiene relaciones” (noviembre, 2023).

Estas declaraciones motivaron que el Ministerio de la Mujer (MIMP) y diversas bancadas exigieran su salida de comisiones parlamentarias, calificando su postura de “retrógrada y misógina”.

4. Otras Controversias

En el 2019 fue denunciado por agredir a Rosa Pizarro, directiva del ICAL, durante una discusión institucional y justificó los ataques personales de Aníbal Torres contra periodistas, minimizando la gravedad de los insultos.

