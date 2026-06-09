Agenda de José María Balcázar HOY: actividades, visitas y reuniones del presidente

José María Balcázar HOY EN VIVO | A través de sus canales institucionales y del Portal de Transparencia, la Presidencia de la República brinda detalles de la agenda del jefe de Estado para este martes 9 de junio. En Latina Noticias te contamos cómo fue la jornada del mandatario.

ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE JOSÉ MARÍA BALCÁZAR PARA HOY, 9 DE JUNIO

Desde la cuenta de Presidencia se pudo constatar que el presidente de la República, José María Balcázar, aún no registra actividades oficiales. Esto luego de que el último lunes por la noche recibiera en la sede principal del Ejecutivo a congresistas de diversas bancadas para coordinar proyectos de inversión orientados al desarrollo de las regiones en sectores como agua y saneamiento, educación y salud.

En el encuentro participaron los legisladores Guido Bellido, Juan Burgos, Edgar Tello, Francis Paredes, Ariana Orué, Heidy Juárez, Judith Laura Rojas, José Arriola y Darwin Espinoza, así como el ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña.

¿QUIÉNES VISITARON EL DESPACHO PRESIDENCIAL?

Según el portal de visitas de Palacio de Gobierno, el presidente de la República, José María Balcázar, sostuvo una reunión de trabajo con las congresistas Lady Camones de Alianza para el Progreso y Judith Laura de Podemos Perú, ambos encuentros sostenidos antes de las 11 de la mañana.

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