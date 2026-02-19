José María Balcázar se pronuncia tras pedido de Vladimir Cerrón de remover a Óscar Arriola

Vladimir Cerrón, líder de Perú libre y prófugo de la justicia, utilizó su cuenta de X para señalar lo que, según él, debería hacer el nuevo presidente interino. Cerrón pide remover al comandante general de la PNP, Óscar Arriola.

“El nuevo presidente de la República debe combatir la inseguridad ciudadana empezando por la baja del comandante general de la PNP, Óscar Arriola Delgado, quien demostró un manejo totalmente ineficiente”.

En ese contexto, José María Balcázar respondió a estas declaraciones y señaló que, pese a que se encuentre prófugo de la justicia, “son opiniones de un líder político y bienvenidas las ideas, críticas y sugerencias que se puedan presentar. Por eso, voy a propiciar una reunión urgente con todos los líderes políticos y que nos ayuden a gobernar”, señaló Balcázar.

El presidente interino señaló que no ha tenido comunicación con Vladimir Cerrón, pero enfatizó en que su condición de prófugo de la justicia no le impide emitir sus opiniones. “Que esté prófugo de la justicia no le quita su derecho a la libre expresión”, agregó en RPP.

Finalmente, Balcázar señaló que su principal preocupación tras asumir el cargo de presidente encargado es la inseguridad ciudadana.

