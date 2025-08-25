Juan José Santiváñez: Renovación Popular exige que se debata ley que impide retorno de ministros censurados

La bancada de Renovación Popular exigió a la Mesa Directiva del Congreso que ponga a debate el proyecto de ley que impediría que los ministros censurados por la representación nacional vuelvan a ser parte del Gobierno. Esto en clara referencia al caso de Juan José Santiváñez, quien juró el último sábado como nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos.

“Basta recordar lo ocurrido en el Gobierno de Pedro Castillo, donde ministros censurados volvieron a ocupar carteras importantes, y luego, terminaron involucrados en el intento de golpe que puso en riesgo la democracia y casi lleva al país al abismo. Esa historia no puede repetirse”, señaló la parlamentaria Norma Yarrow, vocera de RP, a la prensa.

Yarrow es la autora de la propuesta que busca una reforma constitucional en el artículo 132 de la Carta Magna con el fin de que si un integrante del Gabinete ministerial es destituido por el Pleno, entonces no podrá asumir otra cartera durante el resto del periodo presidencial.

Del mismo modo, establece que los integrantes de un Consejo de Ministros censurado no puedan volver a integrar el siguiente gabinete.

Otras de las disposiciones es que el presidente de la República queda impedido de designar como ministro, durante todo su mandato, a quien haya recibido una censura del Congreso, al haber quedado demostrado que no reúne la idoneidad necesaria para el cargo.A

Actualmente, la iniciativa sigue en espera en la Comisión de Constitución y Reglamento, cuya presidencia está en manos del congresista Arturo Alegría (Fuerza Popular). Él tendrá la tarea de someterla a debate durante la presente legislatura.

