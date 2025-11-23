Karol Paredes sobre trabajo de José Jerí en seguridad: “Estamos entrando un poco al show”

En entrevista con Punto Final, la presidenta de la Comisión de Defensa, Karol Paredes Fonseca, saludó el proyecto de ley que presentó el presidente de la República, José Jerí, ante el Congreso para que se deleguen facultades legislativas al Poder Ejecutivo en materia de seguridad. Aunque consideró que la gestión del integrante de Somos Perú debe abocarse más a temas concretos y menos al “show”.

“Considero que ya estamos entrando al show porque necesitamos respuestas reales con presupuestos reales. Tenemos que brindarle la logística, presupuesto y un marco que ayude a la Policía”, declaró la parlamentaria.

En este sentido, pidió —en caso se apruebe el proyecto de ley— no se haga abuso de las facultades legislativas: “No queremos un abuso excesivo si el Congreso le da las facultades”.

Considera que es un primer paso, pero que no será la decisión definitiva: “Si bien es cierto es una respuesta al problema, no va a solucionar al 100% el problema. Esto busca una respuesta rápida para no estar buscando estos espacios lentos a nivel de Congreso y ayudaría a que la gente empiece a generar confianza interna”.

SOBRE SANCIONES A FILTRACIONES DE INFORMACIÓN

Por otro lado, sobre la iniciativa impulsada por el Gobierno de José Jerí para sancionar la divulgación de información reservada en investigaciones judiciales y operativos policiales, Paredes Fonseca indicó que efectivamente es una iniciativa que puede generar ruido, pero que deberá ser evaluada con tranquilidad por el Parlamento.

“Tendrá que ser evaluada, definitivamente (no es un cheque en blanco). Aquí hay temas que necesitan mayor análisis como ese. Algunos temas pueden generar ruido, pero deben ser analizados”, declaró.

Aunque, la parlamentaria evidenció su discrepancia con las investigaciones a funcionarios públicos: “Nosotros siempre vamos a estar a favor de la libertad de expresión y de prensa, pero lo que no se puede hacer es hacer un trabajo de investigación donde se mancilla a las personas. Si el trabajo es responsable, yo voy a estar a favor”.

Finalmente sobre el caso de Betssy Chávez y el salvoconducto que le fue negado por el Gobierno, indicó que el Parlamento será respetuoso de lo que se decida desde la Cancillería: “Le corresponde opinar a Relaciones Exteriores, seremos respetuosos de la opinión que ellos digan”.

