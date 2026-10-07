Keiko Fujimori anuncia comando unificado entre la PNP y las FF. AA. para enfrentar la criminalidad

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, anunció la creación de un comando unificado integrado por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú para combatir la criminalidad, durante la presentación de las Fuerzas Combinadas para la Lucha Contra el Crimen Organizado, realizada en la Plaza Cáceres del Cuartel General del Ejército, en San Borja.

De acuerdo con la mandataria, el nuevo comando tendrá como centro de control y operaciones el Cuartel General del Ejército y que la decisión de conformarlo se adoptó en el marco del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional (Cosedana), junto con el Ejército, la Marina de Guerra, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional.

La presidenta sostuvo que el Gobierno busca emplear “toda la fuerza legítima del Estado” dentro del marco constitucional. En ese sentido, también anunció la conformación de un grupo especial de élite de la Policía y las FF. AA. para ejecutar operaciones especiales, incluida la búsqueda y captura de personas involucradas en actividades delictivas.

OTRAS MEDIDAS CONTRA EL CRIMEN

La jefa de Estado indicó que se implementarán medidas para reforzar el control de los establecimientos penitenciarios. En ese contexto, aseguró que se retomará el control de los penales y que se dejará incomunicados a los internos que continúen delinquiendo desde las cárceles.

Asimismo, informó sobre la creación de una Comisión Especial del Ejecutivo de lucha contra la Criminalidad, que tendrá como objetivo articular acciones con los ministerios y otras instituciones públicas y privadas cuando sea necesario.

En la lucha contra la delincuencia, dijo, también participarán la Unidad de Inteligencia Financiera, la Dirección Nacional de Inteligencia, Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) y las empresas de telecomunicaciones. De acuerdo con la mandataria, estas entidades contribuirán al intercambio de información para el desarrollo de las operaciones y se informará sobre los resultados de la iniciativa.

Durante su intervención, Fujimori convocó a las fuerzas políticas a sumarse a la lucha contra la delincuencia y pidió al sistema de justicia actuar con celeridad. También llamó a la empresa privada y a gobiernos extranjeros a colaborar con experiencia, tecnología, información y recursos.

Como se recuerda, de las 20 facultades aprobadas por el Pleno de la Cámara de Diputados, seis de ellas corresponden a medidas contra la inseguridad ciudadana. Ahora, el dictamen deberá ser debatido por la Cámara de Senadores.

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