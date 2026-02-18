Keiko Fujimori lanza fuerte mensaje contra Balcázar y López Aliaga

La candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, descargó todas sus críticas contra su contendor de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, a quien responsabilizó por la elección de José María Balcázar, congresista de Perú Libre, como nuevo Presidente de la República.

“Es un día muy triste para el país. Han permitido que la izquierda radical vuelva a gobernar. Todos sabemos quiénes son los irresponsables que nos han empujado al caos, con López Aliaga a la cabeza. Lo advertimos el domingo. El caos es más grande que antes. Nunca debieron abrir esta puerta”, señaló en sus redes sociales.

Keiko Fujimori continuó su mensaje indicando: “Pero no podemos perder más tiempo. Tenemos que frenar su avance antes de que sea demasiado tarde. La democracia está en peligro. Hoy, con más fuerza que antes, defenderemos la Constitución y la libertad y también le haremos frente a los partidos improvisados y a las ambiciones de poder sin límites que han puesto al país en esta situación”.

Como se sabe, José María Balcázar ganó la votación desarrollada este miércoles en la sede del Legislativo y se convirtió en el nuevo Presidente del Congreso y, en consecuencia, en el flamante Presidente de la República. En la segunda vuelta, el parlamentario de Perú Libre venció a María del Carmen Alva, de Acción Popular.

